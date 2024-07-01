Зураб Цискаридзе: «Сборная Грузии доказала, что может биться на поле»

Зураб Цискаридзе, бывший игрок сборной Грузии специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах грузинской команды на Евро-2024.

«Я очень горжусь, что сыграл свою маленькую роль в становлении этого поколения грузинских футболистов. Ребята настоящие герои и добились невероятного результата. Хочется сказать хорошее об абсолютно каждом игроке. Все, что было в плей-офф уже бонус за нашу работу с момента отбора и до игры с Испанией. Команда доказала, что может биться на поле, сборной Испании местами было очень непросто. А еще очень важно, что эта команда молодая и будет только расти и прогрессировать», - сказал Цискаридзе нашему корреспонденту.

Напомним, на Евро-2024 грузины смогли пробиться в плей-офф из группы F. На стадии 1/8 финала турнира команда Вилли Саньоля проиграла 30 июня сборной Испании (1:4).