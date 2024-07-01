Маккойст: «Рваная игра, рваный гол»

Сборная Франции преодолела бельгийские редуты в 1\8 финала чемпионата Европы, но сделала это с трудом, забив, скорее, курьёзный, нежели логичный гол за пять минут до конца игры. Бывший игрок шотландской сборной Алли Маккойст, на чемпионате Европы 1992 года забивший сборной СНГ, прокомментировал увиденное на поле:

- Наверное, Франция играла чуть лучше, но игре в целом не хватало качества, красок, что удивило многих, как я думаю. Игра получилась рваной и гол также получился каким-то рваным, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с победителем пары Португалия - Словения.