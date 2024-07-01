Пепе и Роналду – в старте сборной Португалии на матч плей-офф Евро со словенцами

Вечером 1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборные Португалии и Словении сыграют свой очный матч. Оба коллектива назвали свои составы на грядущий поединок.
Сборная Португалии: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Фернандеш, Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Роналду, Леау.
Сборная Словении: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.
Напомним, что победитель этого матча сыграет в четвертьфинальной встрече со сборной Франции. Ранее французы также 1 июля минимально обыграли сборную Бельгии. Больше подробностей об этом матче – здесь.
А текстовую трансляцию матча сборных Португалии и Словении проведёт наш портал.
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