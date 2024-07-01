Прощай, де Брёйне: Франция выкинула Бельгию с Евро-2024 автоголом Вертонгена

Можно сказать, второй кластер 1/8 финала Евро-2024 стартовал 1 июля. Половина матчей этой стадии состоялась в предыдущие два дня. Вторая половина в этом смысле началась противостоянием Франции и Бельгии.

Именно французы остановили путь бельгийцев на чемпионате мира 2018 года, когда «красные дьяволы» были наиболее близки к большому титулу. В полуфинале того мундиаля Франция одержала победу над Бельгией 1:0. В 2021 году эти команды встретились в другом полуфинале – Лиги наций. И там сильнее оказались французы с разницей в один мяч – 3:2.

На нынешнем чемпионате Европы бельгийцев не считали такими фаворитами, как на двух предыдущих. Ибо надоело уже ошибаться в прогнозах. Ну а Франция почти всегда среди фаворитов, ну разве что кроме единичных случаев – таких, как ЧМ-2010. Если мундиаль «трёхцветные» последний раз выиграли шесть лет назад, то чемпионат Европы – 24 года назад.

Сейчас на групповом этапе Франция не забила ни одного мяча с игры, но Австрия помогла ей автоголом, а Мбаппе благодаря пенальти оформил свой первый гол на всех Евро. И Франция, и Бельгия финишировали в квартетах на втором месте. Бельгийцы из группы вышли также с разницей мячей 2-1. Оба своих гола они провели румынам с игры.

На матч 1/8 финала в стартовый состав «трёхцветных» вернулся Антуан Гризманн. У бельгийцев впервые на турнире с первых минут вышел Опенда. Взяли мяч французы под свой контроль и безопасно катали его половину первого тайма. Иногда не катали, а подавали. Гризманн навесил с углового справа, и Тюрам с ближнего угла вратарской головой ударил мимо.

Бельгия типа искала счастье на контратаках и со стандартов. Де Брёйне хитро исполнил штрафной слева, и Меньян нестандартно отбил ногой. Карраско послал мяч в бедро Тео Эрнандеса – просить пенальти было тщетно. Процент владения сократился у французов, зато родился момент Тюрама. Набросил ему справа Кунде, и Маркус пробил головой вне створа.

К перерыву французы вернулись к непосредственно атакующему стилю, но Тчуамени своей попыткой в ворота не угодил. На старте второго тайма – точный удар Орельена, в правый угол. Вытащенный Кастельсом. Навесил Кунде, и Тюрам головой из неудобной позиции пробил мимо. Мбаппе сместился справа и пальнул также не в ворота.

Кунде прострелил справа, а Мбаппе из-под Онаны низом крутнул мяч совсем мимо дальней штанги. В контратаке бельгийцев Карраско замешкался на правом полуфланге, и Тео Эрнандес его обезвредил успешно. Лукаку приложился по рамке французов, однако Меньян не дремал и отразил выстрел.

«Трёхцветные» применяли удары с немалых дистанций. У Салиба и Мбаппе это получалось лучше, чем у Гризманна и Тчуамени, но в любом случае мимо. Де Брёне оказался более конкретным парнем – потревожил Меньяна, однако тот был настроен не пропускать и совершил спасение. А ещё более конкретным стал рикошет.

Дополнительное время считалось практически неминуемым. Но если практически, это не значит, что стопроцентно. Единственная замена от Дешама выдалась пророческой. Коло-Муани не зря вышел на поле. Получил он пас в зоне правого инсайда от Канте и нанёс удар, а мяч идеально для французов отскочил от Вертонгена.

Кастельс был дезориентирован, не сумел перестроиться и пропустил в ближний угол. Записано как автогол (1:0). Франция решила не доводить дело до овертайма, чтобы сохранить силы, и со своим блеклым футболом проследовала в четвертьфинал, где сразится с победителем пары Португалия – Словения. Ну а с Бельгией всё понятно.

Кирилл Иванцов