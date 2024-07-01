Тедеско получил жёлтую карточку за разговоры в матче Франция – Бельгия

В эти минуты продолжается матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Франции и Бельгии.

На данный момент идет второй тайм, и счет в матче пока не открыт – 0:0.

На 77-й минуте матча главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско получил желтую карточку за разговоры. Специалист был недоволен тем, что арбитр не заметил фол со стороны соперника.

Стоит напомнить, что Тедеско является очень эмоциональным тренером и во времена работы в московском «Спартаке» получал карточки чуть ли не в каждом втором матче.

Следить за ходом событий игры Франция – Бельгия можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.