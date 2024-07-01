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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кварацхелия: «Покидаем Евро с гордостью, вернёмся сильнее»

01 Июля 2024 • 20:37 Комментировать

Вечером 30 июня сборная Грузии покинула Евро-2024. В матче 1/8 финала чемпионата Европы грузины проиграли разгромно сборной Испании (1:4).

Хвича Кварацхелия, один из творцов сенсации грузинской команды высказался о вылете его команды с турнира.

«Мы покидаем чемпионат Европы с гордостью, со множеством потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили много минут радости нашему народу, нашей стране, больше всего я почувствовал это, когда видел, как грузины радуются на трибунах, перед телевизорами и на улицах. Хочу всех поблагодарить, мы продолжаем работать, развиваться и вернемся сильнее», - пишет Кварацхелия в своей соцсети.

Напомним, что для грузинской сборной это был первый крупный турнир в истории. Ранее на Евро или в финальную часть мундиаля грузины не отбирались.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Хвича Кварацхелия
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