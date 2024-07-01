Сборные Франции и Бельгии не забили голов в первом тайме матча плей-офф Евро

Вечером понедельника открывают третий игровой день в плей-офф Евро-2024 сборные Франции и Бельгии. По итогу первой половины матча команды не смогли забить в ворота друг друга – 0:0. Опасные моменты на протяжении первого тайма имели как французская, так и бельгийская сборные.

Напомним, что следить за ходом матча в формате текстовой поминутной трансляции можно на нашем портале.

Победитель этой пары выходит на победителя пары Португалия – Словения. Эти команды сыграют также в этот понедельник, но позже, их матч стартует в 22:00 по московскому времени.