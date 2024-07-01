Рабио пропустит возможный четвертьфинальный матч сборной Франции на Евро-2024

Адриен Рабио, полузащитник сборной Франции пропустит потенциальный матч 1/4 финала чемпионата Европы 2024. В первом тайме матча 1/8 финала турнира между «трёхцветными» и сборной Бельгии Рабио получил жёлтую карточку за фол на Жереми Доку.

Напомним, что сейчас проходит первый тайм матча сборных Франции и Бельгии. К исходу первого получаса матча команды счёт не открыли, чуть острее действует сборная Бельгии, однако преимуществом в территориальном плане владеют французы.

Текстовую трансляцию игры сборных Франции и Бельгии проводит наш портал. Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинале на победителя матча сборных Португалии и Словении.