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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин: «Роналду уже не тот»

01 Июля 2024 • 18:08 Комментировать
Португалия
...
Словения
1 1.40 X 4.80 2 10.00
Через 2 ч. 33 мин.

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на текущем Евро.

«Роналду уже не тот, который был в лучшие годы. И его истинный уровень проявится в плей-офф. Но, тем не менее, он остается лидером сборной Португалии», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

В групповом этапе чемпионата Европы – 2024 Португалия заняла первое место в квартете F, набрав шесть очков. В трех встречах 39-летний Роналду ни разу не смог забить, но сделал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира Португалия встретится со Словенией. Игра между командами пройдет 1 июля, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Сергей Балахнин Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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ПОРТУГАЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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