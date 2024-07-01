Балахнин: «Роналду уже не тот»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на текущем Евро.

«Роналду уже не тот, который был в лучшие годы. И его истинный уровень проявится в плей-офф. Но, тем не менее, он остается лидером сборной Португалии», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

В групповом этапе чемпионата Европы – 2024 Португалия заняла первое место в квартете F, набрав шесть очков. В трех встречах 39-летний Роналду ни разу не смог забить, но сделал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира Португалия встретится со Словенией. Игра между командами пройдет 1 июля, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.