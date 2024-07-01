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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Франции и Бельгии назвали составы на матч плей-офф Евро-2024

01 Июля 2024 • 18:04 Комментировать
Франция
0:0
Бельгия
1 1.93 X 3.20 2 5.10
1-й тайм

Вечером понедельника в пятом по счёту матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сойдутся сборные Франции и Бельгии. За час до встречи оба коллектива представили свои стартовые составы.

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Рабио, Тчуамени, Канте, Гризманн, Тюрам, Мбаппе (к);

Сборная Бельгии: Кастельс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Карраско, Онана, де Брёйне (к), Доку, Опенда, Лукаку.

Напомним, что оба коллектива прошли в плей-офф со вторых мест своих групп, групп D и Е.

Следить за ходом игры из любой точки мира можно будет на нашем портале в формате текстовой трансляции.

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