Сборные Франции и Бельгии назвали составы на матч плей-офф Евро-2024

Вечером понедельника в пятом по счёту матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сойдутся сборные Франции и Бельгии. За час до встречи оба коллектива представили свои стартовые составы.

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Рабио, Тчуамени, Канте, Гризманн, Тюрам, Мбаппе (к);

Сборная Бельгии: Кастельс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Карраско, Онана, де Брёйне (к), Доку, Опенда, Лукаку.

Напомним, что оба коллектива прошли в плей-офф со вторых мест своих групп, групп D и Е.

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