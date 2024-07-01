Аршавин не сомневается в победителе матча сборных Франции и Бельгии

1 июля на Евро-2024 в матче 1/8 финала турнира сразятся сборные Франции и Бельгии. Андрей Аршавин дал категоричный прогноз на это событие.

«Франция — Бельгия: можно было бы подумать, если бы это было несколько лет назад, но здесь пройдет Франция», - говорит Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, французы вышли в плей-офф со второго места квартета D, набрав пять очков. Бельгийцы с четырьмя очками заняли второе место в квартете под соседней литерой, квартете Е.

До старта игры остаётся менее часа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно в текстовой трансляции от нашего портала.