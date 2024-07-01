Червиченко: Грузия доказала, что не случайно вышла на Евро-2024

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о вылете сборной Грузии с Евро-2024.
Напомним, в 1/8 финала Грузия с разгромным счетом проиграла Испании со счетом 1:4.
«Они замечательно сыграли на турнире. Максимально удивили и доказали, что не случайно вышли на Евро. Но объективно грузинам еще рано обыгрывать испанцев», — приводит слова Червиченко Betonmobile.
После прохода сборной Грузии испанцы сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 с Германией.Сегодня, 1 июля, пройдут два матча 1/8 финала турнира. Первая игра между Францией и Бельгией стартует в 19:00. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.
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