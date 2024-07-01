Червиченко: Грузия доказала, что не случайно вышла на Евро-2024

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о вылете сборной Грузии с Евро-2024.

Напомним, в 1/8 финала Грузия с разгромным счетом проиграла Испании со счетом 1:4.

«Они замечательно сыграли на турнире. Максимально удивили и доказали, что не случайно вышли на Евро. Но объективно грузинам еще рано обыгрывать испанцев», — приводит слова Червиченко Betonmobile.

После прохода сборной Грузии испанцы сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 с Германией.