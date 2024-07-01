«Испания прошла Грузию на классе» — Рианчо

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о победе сборной Испании над Грузией.

Встреча 1/8 финала Евро-2024 завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

«Испания прошла Грузию на классе. Да, ранний гол сборной Грузии удивил, но дальше Испания исправила положение. Сейчас у нас очень сильная сборная», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист надеется, что Испания выйдет в финал и станет чемпионом Европы, хотя это будет непросто.

В четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 Испания встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля, начало поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.