Павлюченко предсказал победителя матча Франция - Бельгия

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко дал комментарий по поединку между сборными Франции и Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Я больше верю в победу французов. В атаке обе сборные сильны - у них есть качественные исполнители, плеймейкеры. Но вот в обороне Бельгия все же слабее. Ставлю все-таки на победу Франции», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».
Матч Франция – Бельгия состоится на стадионе в Дюссельдорфе 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным судьей встречи назначен Гленн Нюберг, представляющий Швецию.
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