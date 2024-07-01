Павлюченко предсказал победителя матча Франция - Бельгия

«Я больше верю в победу французов. В атаке обе сборные сильны - у них есть качественные исполнители, плеймейкеры. Но вот в обороне Бельгия все же слабее. Ставлю все-таки на победу Франции», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».