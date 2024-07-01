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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой назвал точный счёт матча Португалия - Словения на Евро-2024

01 Июля 2024 • 16:17 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Уверен в успехе Португалии. После игры с Грузией стараться будет коллектив. Тот же Роналду дополнительно мотивирует. Словении особо противнику ответить нечем. Ставлю на победу Португалии 2:0», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч Португалия – Словения состоится сегодня, 1 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе во Франкфурте. Главным судьей назначен Даниэле Орсато.

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