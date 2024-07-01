Генич рассказал, кто победит в матче Португалия - Словения на Евро-2024

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал комментарий относительно матча между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Если Португалия сыграет аккуратно, надежно в защите, без эксцессов, то свои моменты португальцы реализуют. Мой прогноз на эту встречу – «Португалия выиграет всухую», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча сборных Португалии и Словении состоится сегодня, 1 июля, на стадионе во Франкфурте. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным рефери матча назначен Даниэль Орсато из Италии.