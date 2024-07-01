Мбаппе отреагировал на шутливые угрозы игрока сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана на видео говорил, что ударит Килиана Мбаппе по голени в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Бельгийцам даже пришлось извиняться за эту шутку. На пресс-конференции у Мбаппе спросили, поменяется ли он футболками с Онана.

- Вы поменяетесь футболками с Онана?

- С кем?

- С Амаду Онана, это наш полузащитник.

- А, я кое-что слышал об этой истории. Знаете, обо мне говорят многие – у меня нет с этим проблем. Если Онана захочет получить мою футболку после матча, то он сможет её получить.

Матч сборных Франции и Бельгии стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.