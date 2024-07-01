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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе отреагировал на шутливые угрозы игрока сборной Бельгии

01 Июля 2024 • 15:40 Комментировать
Франция
...
Бельгия
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Через 2 ч. 37 мин.

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана на видео говорил, что ударит Килиана Мбаппе по голени в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Бельгийцам даже пришлось извиняться за эту шутку.  На пресс-конференции у Мбаппе спросили, поменяется ли он футболками с Онана.

- Вы поменяетесь футболками с Онана?

- С кем?

- С Амаду Онана, это наш полузащитник.

- А, я кое-что слышал об этой истории. Знаете, обо мне говорят многие – у меня нет с этим проблем. Если Онана захочет получить мою футболку после матча, то он сможет её получить.

Матч сборных Франции и Бельгии стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Сборная Франции Сборная Бельгии Килиан Мбаппе Амаду Онана ещё теги

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