В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024

Звездный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не будет наказал за неприличный жест, который показал после гола в матче с командой Словакии (2:1). Об этом рапортует инсайдер Мэтт Лоу в социальных сетях.

Согласно данным журналиста, УЕФА не станет выносить наказание хавбеку за жест рукой в области паха после спасительного гола на последних секундах встречи. Беллингем перевел игру в овертайм, где победным мячом отметился нападающий Гарри Кейн.

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, проходящего в Германии. В следующем матче подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Швейцария.