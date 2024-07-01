Титов назвал победителя матча Португалия - Словения на Евро-2024

В матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии сыграет против команды Словении. Об этой встрече высказался бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
«Игра будет напоминать встречу Португалии и Чехии, только на этот раз обойдется без гола в ворота португальцев. Не думаю, что здесь будет какой-то разгром. Ставлю на победу Португалии через ТМ 3,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч сборных Португалии и Словении состоится сегодня, 1 июля, на стадионе во Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен итальянец Даниэль Орсато.
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