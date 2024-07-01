Титов назвал победителя матча Португалия - Словения на Евро-2024

«Игра будет напоминать встречу Португалии и Чехии, только на этот раз обойдется без гола в ворота португальцев. Не думаю, что здесь будет какой-то разгром. Ставлю на победу Португалии через ТМ 3,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».