Де Брёйне высказался о претензиях фанатов сборной Бельгии

После нулевой ничьей с Украиной фанаты сборной Бельгии освистали свою команду. Кевину де Брёйне, капитану «красных дьяволов», даже пришлось уводить игроков с поля. Перед игрой против Франции де Брёйне дал комментарий по поводу той ситуации.

«Думаю, команда приложила максимум усилий в трёх матчах. Иногда ты не побеждаешь, такое случается. Я могу понять разочарование некоторых людей. Им не нравятся какие-то наши решения на поле, но их принимаем мы. Если эти люди сами хотят принимать решения, то им нужно тоже работать в футболе. В понедельник я приложу все усилия, чтобы победить. Но я не могу обещать, что забью два гола или что-то в этом роде», - цитирует де Брёйне RTBF.

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