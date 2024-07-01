Де Брёйне оценил Мбаппе

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брёйне высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе, против которого бельгийцам придётся играть в понедельник вечером.

«Килиан Мбаппе невероятен. За счёт своей скорости он способен изменить ход матча за секунду. Он забивает много голов, он всегда опасен. У него есть качество, как и у других игроков французской сборной», - слова де Брёйне приводит RTBF.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.