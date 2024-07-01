Де Брёйне высказался перед матчем против Франции

В понедельник вечером в 1/8 финала чемпионата Европы сыграют сборные Франции и Бельгии. Капитан бельгийской команды Кевин де Брёйне оценил соперника.

«У сборной Франции много качества. Они могут собрать два основных момента, а может даже четыре. Чтобы победить, мы должны сыграть очень, очень хорошо. И, быть может, Франция должна сыграть чуть хуже обычного. Нам нужно будет пользоваться моментами. Против такого соперника невозможно создать девять-десять моментов», - слова де Брёйне приводит RTBF.

Матч между сборными Франции и Бельгии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.