Сёмин оценил выступление Грузии на Евро-2024

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете сборной Грузии с чемпионата Европы – 2024. В рамках 1/8 финала подопечные Вилли Саньоля уступили Испании со счетом 1:4.

«Даже при поражении нужно поздравить сборную Грузии, она достойно закончила чемпионат Европы. Победа Испании закономерна, это один из фаворитов в борьбе за чемпионство», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Испания, в свою очередь, пробилась в четвертьфинал, где ей будет противостоять Германия.