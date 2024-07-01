Гуренко оценил победы Англии и Испании в плей-офф Евро-2024

Футбольный эксперт Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победах сборных Англии и Испании в 1/8 Евро-2024.

- Как вам матч Англии со Словакией?

- Словаки очень хорошо играли и заслуживали проход дальше. Но им немного не хватило опыта и чуть-чуть хладнокровия в конце матча. Если бы защитник выбил мяч куда-нибудь подальше и все – задача с выходом в следующую стадию турнира была бы фактически решена. Кажется, это мелочь, но так получилось. И во втором голе: игрок на углу находится спиной к воротам. Зачем его было толкать и зарабатывать этот необоснованный стандарт? А затем пропускать мяч. Может быть, усталость сказалась. А в целом, словаки выдерживали структуру игры, были очень дисциплинированы, играли компактно. Практически ничего не дали создать сопернику.

- Арсен Венгер высказался, что англичане играли очень медленно, были слишком предсказуемы и смогли одержать победу благодаря индивидуальным качествам футболистов. Согласны с этим?

- Поэтому словаки и успевали перекрывать все зоны. Как только скорость принятия решения и передач увеличивается, у соперников сразу начинают возникать проблемы. Где можно было играть в касание, словаки это делали.

- Англия в четвертьфинале сыграет со Швейцарией. Кто фаворит?

- Если швейцарцы сыграют так же дисциплинированно и компактно, как с Италией, то у них больше шансов. В их составе больше хороших футболистов. Англия может столкнуться с такими же проблемами, как в матче со Словакией.

- Испания легко разобралась с Грузией, но пропустила первая. Как вам игра?

- Испанцы во всех моментах были на голову сильнее. Но грузины мне понравились тем, что избрали правильную тактику на матч. Она была единственно верной. После того, как Грузия повела в счете, у нее тоже были хорошие выбегания. Она неплохо выходила из обороны в атаку, пока силы были. Но понятно, что индивидуальное мастерство у игроков Испании выше. Их голы были вопросом времени. Первый тайм закончился со счетом 1:1, и если бы у Грузии хватило сил, то испанцы получили бы проблемы.

- Испания в четвертьфинале теперь встретится с Германией. Какие ожидания от матча?

- Это мог быть и финал. Важно то, в каком состоянии подойдут эти сборные к матчу. Испанцы хорошо играют на мяче, контролируют его. Но немцы – это не грузины. У них больше квалифицированных футболистов. Я в этой паре никому не могу отдать предпочтение, потому что обе сборные имеют свои плюсы и уязвимые места.

- Чья игра вам больше нравится на Евро: Испании или Германии?

- Испанцы мне ближе по духу. Это более играющая и комбинирующая команда. А немцы играют в свой рациональный футбол.

Елена Григорьевская