Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Гуренко оценил победы Англии и Испании в плей-офф Евро-2024 эксклюзив

01 Июля 2024 • 12:31 Комментировать
Англия
2:1
Словакия

Футбольный эксперт Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победах сборных Англии и Испании в 1/8 Евро-2024.

- Как вам матч Англии со Словакией?

- Словаки очень хорошо играли и заслуживали проход дальше. Но им немного не хватило опыта и чуть-чуть хладнокровия в конце матча. Если бы защитник выбил мяч куда-нибудь подальше и все – задача с выходом в следующую стадию турнира была бы фактически решена. Кажется, это мелочь, но так получилось. И во втором голе: игрок на углу находится спиной к воротам. Зачем его было толкать и зарабатывать этот необоснованный стандарт? А затем пропускать мяч. Может быть, усталость сказалась. А в целом, словаки выдерживали структуру игры, были очень дисциплинированы, играли компактно. Практически ничего не дали создать сопернику.

- Арсен Венгер высказался, что англичане играли очень медленно, были слишком предсказуемы и смогли одержать победу благодаря индивидуальным качествам футболистов. Согласны с этим?

- Поэтому словаки и успевали перекрывать все зоны. Как только скорость принятия решения и передач увеличивается, у соперников сразу начинают возникать проблемы. Где можно было играть в касание, словаки это делали.

- Англия в четвертьфинале сыграет со Швейцарией. Кто фаворит?

- Если швейцарцы сыграют так же дисциплинированно и компактно, как с Италией, то у них больше шансов. В их составе больше хороших футболистов. Англия может столкнуться с такими же проблемами, как в матче со Словакией. 

- Испания легко разобралась с Грузией, но пропустила первая. Как вам игра?

- Испанцы во всех моментах были на голову сильнее. Но грузины мне понравились тем, что избрали правильную тактику на матч. Она была единственно верной. После того, как Грузия повела в счете, у нее тоже были хорошие выбегания. Она неплохо выходила из обороны в атаку, пока силы были. Но понятно, что индивидуальное мастерство у игроков Испании выше. Их голы были вопросом времени. Первый тайм закончился со счетом 1:1, и если бы у Грузии хватило сил, то испанцы получили бы проблемы.   

- Испания в четвертьфинале теперь встретится с Германией. Какие ожидания от матча?

- Это мог быть и финал. Важно то, в каком состоянии подойдут эти сборные к матчу. Испанцы хорошо играют на мяче, контролируют его. Но немцы – это не грузины. У них больше квалифицированных футболистов. Я в этой паре никому не могу отдать предпочтение, потому что обе сборные имеют свои плюсы и уязвимые места.

- Чья игра вам больше нравится на Евро: Испании или Германии?

- Испанцы мне ближе по духу. Это более играющая и комбинирующая команда. А немцы играют в свой рациональный футбол. 

Елена Григорьевская

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сергей Гуренко Сборная Словакии Сборная Испании Сборная Грузии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Июля
12:31
Гуренко оценил победы Англии и Испании в плей-офф Евро-2024
12:11
Пономарёв: «Кейн уже не лидер, в следующем матче он будет в плачевном состоянии» 1
05:00
Беллингем сравнялся со Скоулзом, Лэмпардом и Бекхэмом по голам на крупных турнирах сборных
01:27
Айвен Тони: «Мы заслужили победу»
00:50
Харт: «Я рад, когда болельщики счастливы»
00:20
​Иан Райт: «Кейн и Беллингем - игроки, которые могут зажечь»
30 Июня
23:51
Известны две пары 1/4 финала Евро-2024 1
23:45
Саутгейт: «Кейн – исключительный капитан»
23:26
Пономарёв: Сенсации не получилось, но словаки сами виноваты
23:09
Кейн: «Гол Беллингема Словакии — один из лучших в истории Англии»
23:02
Кейн сравнялся с Руни по голам за Англию на Евро – выше только один игрок
22:56
Кальцона: «Сборная Англии боялась нас, мы заслуживали пройти дальше»
22:46
Райс: «На месте Беллингема я бы пробил выше ворот»
22:41
Канчельскис: Словакии не повезло в матче с Англией
22:37
Саутгейт: «Мы подумывали о замене Беллингема до его гола»
22:22
Кейн высказался о победе над сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024
22:22
Шкриньяр: «Трудно подобрать слова, мы были в 30 секундах от победы»
22:14
Кейн повторил рекорд по голам в плей-офф Евро
22:06
Беллингем прокомментировал победу Англии и свой гол
22:06
Фигурист Галлямов — о результате матча Англия — Словакия: «Несправедливо»
21:58
Беллингем признан лучшим игроком матча между сборными Англии и Словакии
21:57
Спаситель Джуд: четыре игрока выстрадали для Англии путёвку в четвертьфинал Евро-2024 1
21:53
Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро во второй раз подряд
21:40
Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4 9
21:38
Комментатор Нагучев: «Думаю, после матча Англия - Словакия надо будет пересмотреть «Факел» - «Пари НН» 2
21:38
Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 1
21:07
Кейн забил словакам в начале овертайма
21:02
«Редкостная помойка» — написал Генич за минуту до гола Англии 1
20:36
Защитник сборной Англии Триппьер получил травму в матче со Словакией
20:19
Неценко: Словаки знают, куда и зачем бежать, а Саутгейт надеется на мастерство игроков
20:10
Англия ни разу не пробила в створ ворот Словакии в первом тайме
19:47
Шранц повторил уникальное достижение Виттека в сборной Словакии
19:47
Фанаты сборной Англии освистывают свою команду
19:44
Кейн - рекордсмен сборной Англии по количеству официальных матчей
19:40
Шранц шокировал Англию и догнал лучших бомбардиров Евро-2024 2
19:29
Сборная Англии потеряла защитника на возможный четвертьфинал Евро-2024
19:29
Оборона сборной Англии провалилась в матче со словаками, счёт открыт
19:10
Саутгейта освистали перед матчем Евро-2024
19:02
Вратарь сборной Англии Пикфорд ощутил дискомфорт перед матчем Евро-2024
18:30
Англия - Словакия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:1 6
18:22
Бекхэм обратился к игрокам сборной Англии
17:54
Англия и Словакия объявили составы на матч Евро-2024
15:39
Искусственный интеллект в деле: Миллионы фанатов посмотрели фейковые интервью Саутгейта
14:07
Саутгейт высказался о сборной Англии
13:47
Кейн: «С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить нашу игру»
13:41
Саутгейт ответил на вопрос о возможном вылете сборной Англии с Евро-2024
13:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия — Словакия Евро-2024 — 30 июня 2024
11:09
Кейн: «Многие наши игроки выходят на свой пик к стадии плей-офф»
09:00
Англия – Словакия: Возможные стартовые составы на новый матч плей-офф Евро-2024
02:17
Уверенный прогноз и ставка на матч плей-офф Англия – Словакия Евро-2024 – 30 июня 2024
02:02
Англия - Словакия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Июня
21:02
С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 1
16:57
Руни назвал трёх игроков, которых включил бы в состав сборной Англии
16:40
Ширер высказался о бросках бокалов с пивом в Саутгейта
15:07
Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024
14:25
Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024
14:16
«Не делай глупостей»: Руни дал ценный совет Беллингему 1
01:03
Палмер: «Считаю, что готов играть в старте сборной Англии»
28 Июня
21:37
Аленичев: «Меня расстроила сборная Англии»
20:24
Рискованная ставка и прогноз на матч Англия – Словакия Евро-2024 – 30 июня 2024
20:18
Англия – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:56
Шкриньяр назвал преимущество Словакии в матче с Англией
17:19
Сычёв оценил работу Саутгейта в сборной Англии
16:24
Ставка и прогноз на точный счёт матча Англия — Словения Евро 2024 — 30 июня 2024
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
27 Июня
19:52
Защитник сборной Англии Гехи оценил турнирную сетку Евро-2024
19:46
Защитник сборной Англии высказался о критике
19:41
Игроки сборной Англии поддерживают Саутгейта – Гехи
19:12
Полузащитник сборной Словакии: «Верю, что можем пройти Англию»
18:26
Беллингем: «В концовке игры против Словении я чувствовал себя абсолютно «мёртвым»
15:14
Игрока сборной Англии заметили со ссадинами на лице
14:39
Важный игрок вернётся в состав сборной Англии
14:23
Руни недоволен Беллингемом на Евро-2024
14:13
Майну: «В сборной Англии знают, что мы можем добиться серьёзных вещей»
14:07
Саутгейт намекнул на уход из сборной Англии
13:34
Майну: «Мне очень понравилось играть в одной команде с Палмером»
12:22
Стало известно, почему Фоден покинул расположение сборной Англии
01:23
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Словакия Евро-2024 – 30 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4 Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
Спортивные новости
Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.07.24 в 19:00
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1.92 3.35 4.80
Видео
01.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Словения Словения
1.42 4.70 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
12:50 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин оценил выступление Грузии на Евро-2024
12:23 · Чемпионат Европы 2024
Навас отреагировал на крупное поражение Грузии от Испании
12:14 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин назвал фаворита матча Испания - Германия 1
11:54 · Чемпионат Европы 2024
Микаутадзе назвал лучшую команду Евро-2024
11:37 · Чемпионат Европы 2024
Ганцко: «Гол Беллингема стал кинжалом в сердце»
11:31 · Чемпионат Европы 2024
Пальинья назвал цель Португалии на Евро-2024
11:22 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой высказался о победе Испании над Грузией
11:15 · Чемпионат Европы 2024
Генич назвал лучшую сборную на Евро-2024 1
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев назвал победителя Евро-2024 2
10:35 · Чемпионат Европы 2024
Шранц - о поражении в матче с Англией: «Будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь»
10:24 · Чемпионат Европы 2024
Жена заставила игрока сборной Украины мыть полы в наказание за Евро-2024
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Словакии прокомментировал потрясающий гол Беллингема
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Талалаев рассказал, от кого будет зависеть результат матча Франция - Бельгия
09:57 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе сделал заявление перед матчем с Бельгией на Евро-2024
09:50 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов высказался о матче Германии и Испании на Евро-2024
Все новости