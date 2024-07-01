Навас отреагировал на крупное поражение Грузии от Испании

«Сборная Грузии вышла с чёткой идеей сыграть с очень плотными линиями, и надеясь украсть мяч, чтобы перейти в контратаку. В обороне они сыграли плохо, Испания создала много голевых моментов. Счёт мог быть крупнее», - передает слова Сесара «Чемпионат».