Навас отреагировал на крупное поражение Грузии от Испании

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о победе сборной Испании над национальной командой Грузии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2024.
«Сборная Грузии вышла с чёткой идеей сыграть с очень плотными линиями, и надеясь украсть мяч, чтобы перейти в контратаку. В обороне они сыграли плохо, Испания создала много голевых моментов. Счёт мог быть крупнее», - передает слова Сесара «Чемпионат».
Матч завершился победой «красной фурии» со счетом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с хозяевами чемпионата Европы – немцами.
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