Булыкин назвал фаворита матча Испания - Германия

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче сборных Испании и Германии в ¼ финала чемпионата Европы – 2024.
«Испания сейчас для меня фаворит, но немцы могут выжать максимум за счет своей дисциплины и организации. Я, конечно, бы хотел увидеть такой матч в финале, но увидим его раньше», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в 1/8 финала Испания победила Грузию со счетом 4:1, а Германия взяла верх над командой Дании – 2:0. Поединок между испанцами и немцами в четвертьфинале состоится 5 июля. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
Бан пользователя