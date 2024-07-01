Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Испании над Грузией (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

- Испания легко разобралась с Грузией, но пропустила первая. Как вам игра?

- Я нисколько не сомневался, что испанцы победят. Грузинская сборная откровенно слабая. Там надеются только на Хвичу. А он может играть только в хорошем окружении, когда ему выдают хорошие пасы. Хотя он открывается, у него есть такое чувство. Но ему нужно выдать пас. А в сборной у них рядовые футболисты. Каждый играет сам за себя. Они любят себя в футболе.

- Испания в четвертьфинале встретится с Германией. Какие ожидания от матча?

- Немцы – дисциплинированная команда, они ничего лишнего не делают. Они мало импровизируют. А испанцы смотрятся поинтереснее. У них получаются непредсказуемые пасы, хорошие открывания, забегания, плюс скоростные качества отличные. Поэтому в данной паре я бы поставил на Испанию.

- Как думаете, победитель Евро может выйти из этой пары?

- Да, конечно.

Елена Григорьевская