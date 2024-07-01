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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пономарёв: «Кейн уже не лидер, в следующем матче он будет в плачевном состоянии» эксклюзив

01 Июля 2024 • 12:11 Комментировать (1)
Англия
2:1
Словакия

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Англии над Словакией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

- Как вам матч Англии со Словакией?

- Бывает спортивное счастье. Но словаки сами виноваты. Они ушли в оборону, пытаясь сохранить счет. Почти не атаковали. Отдали инициативу. Так нельзя было делать. Надо было все время атаковать. А они испугались. Все время смотрели на часы, когда закончится время. Это психология человека. Игроки чувствуют такое давление, что как им ни говори, что нужно продолжать атаковать, они стремятся отойти назад, сохранить мяч, создать плотную оборону. Это плохо кончается. Так и произошло. Англичане забили на последних минутах. Я вообще обалдел. Как так можно? А второй мяч сборной Англии - воля случая. Игрок нескладно пробил, мяч попал в голову кому-то в штрафной и отскочил к Кейну. Тот забивает гол. Там даже не было никакой комбинации. Это стечение обстоятельств. Случай, который бывает раз в футболе. Больше англичанам так везти не будет.

- Нет ощущения, что сборная Англии держится на двух своих лидерах: Кейне и Беллингеме?

- Кейн уже не лидер. Просто сейчас ему здорово везет. А так он не виден на поле, не работает с мячом как-то по-особенному, но забивает. Оказывается в нужное время в нужном месте. Поэтому он и заметен. Но ничего выдающегося в его игре нет. В следующем матче мы увидим Кейна в плачевном состоянии. Ничего он сам не делает на поле.

- Англичане снова не убедили своей игрой и вообще на этом Евро не блещут. Почему?

- Трудно сказать. Португальцы тоже невзрачно выступают. Итальянцы совсем плохие. Они вообще играют в наш российский футбол: поперек и назад. Вот они и вылетели. Англичане мало атакуют и надеются на случай, на пенальти, штрафной какой-то. А побеждает тот, кто бежит вперед, нагнетает обстановку.     

- Англия в четвертьфинале сыграет со Швейцарией. Кто фаворит?

- Швейцарцы – молодцы. Они мне нравятся. Там все ребята играют в хороших европейских командах. Многие говорят о несыгранности, но она не нужна. Есть язык футбола. Больше ничего не надо.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словакии Гарри Кейн Владимир Пономарёв ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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01 Июля 2024 в 12:23
кому везёт - у того и петух снесет! достали эти старые пердуны со своим идиотским "экспетным" мнением, им на лавочке у подъезда с бабками умничать или с мужиками в гараже. 84 года этому Понамареву, играл в 60-е (!!!!) года ПРОШЛОГО века и видимо там и оставшийся в плане футбольной мысли
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