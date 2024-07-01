Микаутадзе назвал лучшую команду Евро-2024

Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе высказался о крупном поражении от национальной команды Испании (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Соперник был сильнее нас. Испания – лучшая команда на чемпионате Европы, это мое мнение. Нам было тяжело противостоять им, но мы довольны своим выступлением. Сборная Грузии может гордиться своим выступлением», - передает слова нападающего Le Figaro.
Стоит отметить, что грузинская сборная впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Микаутадзе отметился на турнире тремя забитыми мячами.
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