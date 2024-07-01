Микаутадзе назвал лучшую команду Евро-2024

«Соперник был сильнее нас. Испания – лучшая команда на чемпионате Европы, это мое мнение. Нам было тяжело противостоять им, но мы довольны своим выступлением. Сборная Грузии может гордиться своим выступлением», - передает слова нападающего Le Figaro.