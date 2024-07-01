Ганцко: «Гол Беллингема стал кинжалом в сердце»

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко пообщался с представителями СМИ после поединка с Англией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Давно я так не переживал из-за футбола. Мы были очень близки к своей мечте. Команда сделала все возможное, но в один момент все перевернулось. Гол Джуда Беллингема стал кинжалом в сердце», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Сборная Англии долгое время проигрывала со счетом 0:1. На последней компенсированной минуте «трёх львов» спас Джуд Беллингем, забивший ударом через себя. В овертайме нападающий Гарри Кейн забил победный мяч и вывел Англию в ¼ финала.
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