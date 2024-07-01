Пальинья назвал цель Португалии на Евро-2024

Опорный полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья пообщался с журналистами перед встречей с национальной командой Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«У соперника мало опыта? В играх плей-офф это уже не сильно важно. Наша команда знает, с чем придется столкнуться в этом матче. Мы изучили сильные стороны соперника. С ними будет непросто, но мы тоже сильны. У нас самые очень большие амбиции, Португалия хочет быть на вершине», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Португалии и Словении состоится в понедельник, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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