Мостовой высказался о победе Испании над Грузией

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате поединка 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).
«Испания преподнесла грузинам урок высочайшего футбола. Думаю, этот урок не только для Грузии, но и остальным сборным. Грузия пропустила только четыре гола, должно быть шесть», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Благодаря вчерашнему успеху сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро. В следующем поединке подопечным Луиса де ла Фуэнте будет противостоять хозяйка турнира – национальная команда Германии.
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