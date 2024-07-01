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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой высказался о победе Испании над Грузией

01 Июля 2024 • 11:22 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате поединка 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

«Испания преподнесла грузинам урок высочайшего футбола. Думаю, этот урок не только для Грузии, но и остальным сборным. Грузия пропустила только четыре гола, должно быть шесть», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро. В следующем поединке подопечным Луиса де ла Фуэнте будет противостоять хозяйка турнира – национальная команда Германии.

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Александр Мостовой Сборная Испании Сборная Грузии ещё теги
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