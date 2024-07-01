Генич назвал лучшую сборную на Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал крупную победу сборной Испании над командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Испания прекрасна! Лучше всех играют», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что вчерашний поединок завершился победой «красной фурии» со счетом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте шагнули в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграют против сборной Германии. Встреча состоится на стадионе в Штутгарте в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Евро проходит с 14 июня по 14 июля.