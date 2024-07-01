Губерниев назвал победителя Евро-2024

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, какая сборная станет победителем чемпионата Европы – 2024.

«Похоже, Англия теперь выиграет чемпионат Европы», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что в матче 1/8 финала сборной Англии противостояла национальная команда Словакии. Подопечные Гарета Саутгейта одержали волевую победу в овертайме со счетом 2:1. В четвертьфинале престижного турнира английская команда померяется силами со швейцарскими футболистами.

Чемпионат Европы - 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.