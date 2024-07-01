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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шранц - о поражении в матче с Англией: «Будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь»

01 Июля 2024 • 10:35 Комментировать

Форвард сборной Словакии Иван Шранц высказался о вылете с чемпионата Европы – 2024. В матче 1/8 финала словаки потерпели поражение от Англии со счетом 1:2.

«Я забил третий мяч на турнире, ну и что с того? Все могло сложиться для нас удачно, но в последний момент мы пропустили гол. Возможно, будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. У нас может больше не быть такого шанса войти в историю», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии выиграла благодаря голам Джуда Беллингема и Гарри Кейна. В четвертьфинале чемпионата Европы подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять команда Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словакии Иван Шранц ещё теги
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