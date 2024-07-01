Шранц - о поражении в матче с Англией: «Будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь»

«Я забил третий мяч на турнире, ну и что с того? Все могло сложиться для нас удачно, но в последний момент мы пропустили гол. Возможно, будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. У нас может больше не быть такого шанса войти в историю», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.