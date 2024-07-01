Жена заставила игрока сборной Украины мыть полы в наказание за Евро-2024

Полузащитник национальной сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков получил наказание от своей супруги за неудачное выступление на чемпионате Европы – 2024.

Вернувшийся домой футболист столкнулся с оригинальным наказанием. Супруга заставила игрока мыть пол. Девушка засняла этот процесс и выложила в социальные сети, подписав видео: «Отрабатывает Евро-2024».

Сборная Украины неудачно выступила на чемпионате Европы – 2024, финишировав на последнем месте в своей группе. Подопечные Сергея Реброва набрали четыре балла, однако уступили своим конкурентам по разнице голов.