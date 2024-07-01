Тренер Словакии прокомментировал потрясающий гол Беллингема

«Мы пропустили, когда до финального свистка оставались считанные секунды. Это вопрос нескольких сантиметров, и тебя наказывают. Возможно, мы бы могли лучше защититься в этом эпизоде, но такое случается», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.