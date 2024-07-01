Тренер Словакии прокомментировал потрясающий гол Беллингема

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал гол полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в компенсированное время матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Мы пропустили, когда до финального свистка оставались считанные секунды. Это вопрос нескольких сантиметров, и тебя наказывают. Возможно, мы бы могли лучше защититься в этом эпизоде, но такое случается», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Беллингем своим голом перевел встречу в овертайм, где победный мяч забил нападающий Гарри Кейн. В ¼ финала сборная Англии сыграет против национальной команды Швейцарии.
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