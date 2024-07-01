Талалаев рассказал, от кого будет зависеть результат матча Франция - Бельгия

Бывший рулевой футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев высказался о предстоящей встрече между сборными Франции и Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Ждал эти сборные на более поздней стадии турнира, так как они достойны этого. Результат матча будет зависеть от того, у кого быстрее закончится невезение - у Мбаппе или Лукаку», - высказался Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Встреча между сборными Франции и Бельгии состоится в понедельник, 1 июля, на стадионе в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В другом матче дня сыграют португальцы и словенцы.
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