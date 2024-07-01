Мбаппе сделал заявление перед матчем с Бельгией на Евро-2024

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с журналистами в преддверии поединка против национальной команды Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Никто не хочет домой. Нам еще рано думать об отпуске. Мы готовы, но понимаем, что в матче с Бельгией будет непросто. Однако у нас отличная команда, и мы докажем это на поле», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии состоится в понедельник, 1 июля. Поединок пройдет на стадионе в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным рефери будет швед Гленн Нюберг.
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