Шалимов высказался о матче Германии и Испании на Евро-2024

Футбольный специалист Игорь Шалимов высказался о предстоящем противостоянии между сборными Испании и Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.

«Многое может решиться в быстрых атаках. Не думаю, что одна из команд будет владеть мячом большое количество времени, будет игра на встречных курсах», - поделился мыслями эксперт в эфире «Все на Матч».

Напомним, что в 1/8 финала сборная Испании крупно победила Грузию со счетом 4:1, а немцы разобрались с Данией – 2:0. Матч ¼ финала между Германией и «красной фурией» состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Штутгарте. Начало – 19:00 мск.