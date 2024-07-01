Семшов: «Англия отскочила в матче со Словакией»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о результате поединка между сборными Англии и Словакии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Англия отскочила, сравняли в компенсированное время, хотя у них был не самый сильный соперник. По игре также не видно, за счёт чего англичане прибавляют», - сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, что сборная Англии отпраздновала победу со счетом 2:1. Британцы долгое время проигрывали после гола Ивана Шранца, однако в добавленное время Джуд Беллингем спас свою команду. В начале овертайма Гарри Кейн забил второй мяч, который стал победным для англичан.