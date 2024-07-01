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Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Грузии подвели итоги выступления на Евро-2024

01 Июля 2024 • 09:29 Комментировать

Гурам Кашия, капитан сборной Грузии, поделился мнением об игре своей команды на чемпионате Европы – 2024. Подопечные Вилли Саньоля вылетели на стадии 1/8 финала, уступив Испании.

«Это невероятное приключение для нас. Гордимся тем, чего смогли добиться. В матче с Испанией не удалось победить, но мы все равно очень счастливы, что представили нашу страну на таком престижном турнире», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Грузия проиграла Испании со счетом 1:4. «Красная фурия» пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где ее соперником будет национальная команда Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Гурам Кашия
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