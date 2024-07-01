Беллингем объяснил неприличный жест после спасительного гола Англии на Евро-2024

Звездный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о своем неприличном жесте после ответного гола в матче со Словакией на чемпионате Европы – 2024. После забитого мяча хавбек опустил руку в область паха и помахал ладонью.

«Это внутренний шутливый жест в адрес близких друзей, которые были на стадионе. Ничего, кроме уважения к нашему сопернику», - оставил сообщение Беллингем в социальных сетях.

Напомним, что сборная Англии одержала волевую победу над Словакией (2:1) в овертайме и пробилась в ¼ финала чемпионата Европы. Следующим соперником команды Гарета Саутгейта будет Швейцария.