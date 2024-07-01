Семшов отреагировал на крупное поражение Грузии от Испании на Евро-2024

«Сборная Грузии прыгнула выше головы, вышли из группы, а это уже можно считать успехом. Они выглядели неплохо. Мне кажется, что им не хватило нескольких опытных футболистов», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».