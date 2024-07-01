Семшов отреагировал на крупное поражение Грузии от Испании на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о крупном поражении Грузии от Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «красной фурии».
«Сборная Грузии прыгнула выше головы, вышли из группы, а это уже можно считать успехом. Они выглядели неплохо. Мне кажется, что им не хватило нескольких опытных футболистов», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная Испании благодаря победе над Грузией шагнула в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем матче подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с командой Германии.
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