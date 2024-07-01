Мбаппе: «Игра в маске – это настоящий ужас»

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях от игры в защитной маске на чемпионате Европы - 2024.
«Игра в маске – это настоящий ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Играть в ней тяжело, ведь ограничивается обзор. Как только можно будет играть без защиты, я сразу же избавлюсь от нее», - передает слова нападающего RMC Sport.
Мбаппе сломал нос в матче групповой стадии чемпионата Европы против команды Австрии. В рамках 1/8 финала турнира сборной Франции будет противостоять Бельгия. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, начало в 19:00 по московскому времени.
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