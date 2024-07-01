Мбаппе: «Игра в маске – это настоящий ужас»

«Игра в маске – это настоящий ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Играть в ней тяжело, ведь ограничивается обзор. Как только можно будет играть без защиты, я сразу же избавлюсь от нее», - передает слова нападающего RMC Sport.