Каладзе эмоционально прокомментировал вылет сборной Грузии с Евро-2024

Экс-футболист «Милана» Каха Каладзе прокомментировал вылет сборной Грузии с чемпионата Европы – 2024. В рамках 1/8 финала престижного турнира команда Вилли Саньоля крупно проиграла Испании со счетом 1:4.
«Грузия ещё раз доказала, что является достойным соперником. Весь мир знает, что Грузия является страной, которая борется до конца ради победы. Впереди нас ждёт много побед!» - гласит сообщение Каладзе в социальных сетях.
Стоит отметить, что Грузия впервые в истории добралась до плей-офф чемпионата Европы. Испания вышла в четвертьфинал турнира, где померяется силами с хозяйкой Евро – сборной Германии.
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