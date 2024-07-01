Венгер раскритиковал Англию после камбэка в матче Евро-2024

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре сборной Англии в поединке 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Словакии.

«Англичане играли очень медленно и были слишком предсказуемы. В конце концов они смогли одержать победу благодаря индивидуальным качествам футболистов, а не при помощи своей тактики», - передает слова французского эксперта beIN Sports.

Напомним, что сборная Англии одолела Словакию в овертайме со счетом 2:1. Голы в составе «трёх львов» забили Беллингем и Кейн. В рамках ¼ финала подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять команда Швейцарии.