Нико Уильямс оценил шансы сборной Испании в матче с Германией

Футболист сборной Испании Нико Уильямс поделился ожиданиями от поединка с Германией.

Вингер «Атлетика» Бильбао помог команде Луиса де ла Фуэнте выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, отметившись голом и результативной передачей во встрече с Грузией (4:1). Матч четвертьфинала между Испанией и Германией состоится 5 июля.

«Это будет очень сложно. Германия – сильный соперник, но у нас отличная команда, организованная игра, и если мы покажем свой уровень, то сможем победить», – передаёт Marca слова Уильямса.

Напомним, сборная Германии обыграла Данию в 1/8 финала (2:0) благодаря голам Кая Хаверца и Джамала Мусиалы во втором тайме.