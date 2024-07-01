Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил на вопрос о предстоящей игре с Германией

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что думает о матче 1/4 финала чемпионата Европы против Германии.

Испанцы поспорят за путёвку в полуфинал с хозяевами турнира 5 июля. В 1/8 финала «красная фурия» одолела сборную Грузии (4:1), а Германия прошла Данию (2:0).

«Игроки очень довольны, мы хотели выйти в четвертьфинал и встретиться с Германией. Мы должны твёрдо стоять на ногах и продолжать работать.

Сначала нужно подумать о восстановлении, а уже затем предстоит заняться подготовкой к игре. У нас много сильных сторон, есть чёткая идентичность, и нам будет противостоять такая же качественная команда», – заявил де ла Фуэнте.