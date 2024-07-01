Беллингем сравнялся со Скоулзом, Лэмпардом и Бекхэмом по голам на крупных турнирах сборных

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем настиг трёх легенд сборной Англии по количеству голов, забитых на чемпионате мира и Европы.

Спасительный для англичан мяч, забитый на 95-й минуте встречи со сборной Словакии, стал для Беллингема третьим в составе сборной в рамках крупных турниров. Как отмечает Squawka, по этому показателю 21-летний хавбек уже сравнялся с Полом Скоулзом, Фрэнком Лэмпардом и Дэвидом Бекхэмом – у каждого из них тоже по три гола.

Команда Гарета Саутгейта взяла верх над Словакией в поединке 1/8 финала Евро-2024 со счётом 2:1. Победный мяч в дополнительное время забил Гарри Кейн.

6 июля англичане сыграют в четвертьфинале против сборной Швейцарии.